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Daily Drop: Portal Needs Intensity & Passion, Too!

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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As North Carolina Basketball Coach Hubert Davis continues looking for help from the transfer portal, among the qualities potential Tar Heels need extend beyond shooting and rebounding stats, as we discuss in today’s Daily Drop.

*Video edits by Jacob Turner.

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