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Harrison Ingram's 5 Best Games and What They Might Mean

With UNC's season almost here, we look at Harrison Ingram's best five games from last season and what they might mean.
With UNC's season almost here, we look at Harrison Ingram's best five games from last season and what they might mean. (THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.
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As we continue previewing North Carolina’s basketball season, our three-part stretch on junior forward Harrison now focuses on his five best games from last season and what they might mean.

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