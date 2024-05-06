PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
No. 3 Class of 2025 Prospect Darryn Peterson Planning UNC Summer Visit
David Sisk
•
TarHeelIllustrated
Staff Writer
HOOVER, AL - We were excited about seeing Darryn Peterson over the weekend at the Adidas 3SSB event. He is hands down the most highly acclaimed guard on that AAU circuit. Evaluating him and Koa Pea...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMjYiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25vcnRoY2Fyb2xpbmEucml2
YWxzLmNvbS9uZXdzL25vLTMtY2xhc3Mtb2YtMjAyNS1wcm9zcGVjdC1kYXJy
eW4tcGV0ZXJzb24tcGxhbm5pbmctdW5jLXN1bW1lci12aXNpdCIsCiAgICBj
c19mcGlkOiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBpdDogJypudWxsJywKICAgIGNz
X2ZwZG06ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGR0OiAnKm51bGwnCiAgfSk7CiAg
KGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVt
ZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFn
TmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9h
ZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3
YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6
Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2Rl
Lmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9z
Y3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFy
Y2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGbm9y
dGhjYXJvbGluYS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRm5vLTMtY2xhc3Mtb2Yt
MjAyNS1wcm9zcGVjdC1kYXJyeW4tcGV0ZXJzb24tcGxhbm5pbmctdW5jLXN1
bW1lci12aXNpdCZjNT0yMDIyNzMzMTI2JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9
MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoK
Cg==