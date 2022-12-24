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THI Football Central: Oregon

Bo Nix will lead Oregon into Petco Park on Wednesday evening against Carolina.
Bo Nix will lead Oregon into Petco Park on Wednesday evening against Carolina. (Ben Lonergan | The Register-Guard | USA TODAY NETWORK)
John Gwaltney • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@JohnGwaltney
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DATE: Wednesday, December 28, 2022

WHERE: Petco Park; San Diego, California

TIME/TV: 8:00 pm EST/FOX (Gus Johnson, John Klatt, Jenny Taft)

LIVE AUDIO: GoHeelsTV; Tar Heel Sports Network; SIRIUSXM College Football Schedule (Sirius 136, XM/SXM 193, Internet 955)

OREGON: Official Site | Schedule | Roster | Stats | Twitter

SERIES: First Meeting

UO- UNC TEAM COMPARISON
OREGON NORTH CAROLINA

Head Coach

Dan Lanning

9-3 overall
9-3 at UO

Mack Brown

274-143-1 overall
99-67-1 at UNC

2022 Record

9-3 (7-2 PAC 12)

9-4 (6-2 ACC)

Rankings

#15 CFP

#15 AP

#14 Coaches

#14 FPI

#23 CFP

NR AP

#25 Coaches

#45 FPI

Strength of Record

#30

#27
Record & Rankings as of December 19, 2022
UO OFFENSE vs. UNC DEFENSE
OREGON NORTH CAROLINA

Points Per Game

39.7

31.0

Rushing Per Game

216.3

161.8

Passing Per Game

291.4

276.3

TOTAL

507.7

438.2
Stats updated December 19, 2022
UO DEFENSE vs. UNC OFFENSE
OREGON NORTH CAROLINA

Points Per Game

27.4

35.0

Rushing Per Game

125.5

156.4

Passing Per Game

260.6

317.23

TOTAL

386.1

473.6
Stats updated December 19, 2022
UO - UNC INDIVIDUAL LEADERS
OREGON NORTH CAROLINA

Passing

Bo Nix

3388 total yards

271-379-6 passing

27 TD

Drake Maye

4115 total yards

324-482 passing

35 TD

Rushing

Bucky Irving

143 carries

909 total yards

6.4 average

3 TD

Drake Maye

172 carries

653 total yards

3.8 average

6 TD

Receiving

Troy Franklin

56 receptions

867 total yards

15.5 average

8 TD

Josh Downs

94 receptions

1029 total yards

11.0 average

12 TD

Tackles

Bennett Williams

67 total tackles

45 solo, 22 assisted

1.5 TFL, 1.0 Sacks

Cedric Grey

137 total tackles

76 solo, 61 assisted

10.0 TFL, 1.0 Sacks
Stats updated December 19, 2022
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