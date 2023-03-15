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THI Podcast: In-Depth On UNC Football's Recruiting Footprint

THI Staff
Tar Heel Illustrated

THI Publisher Andrew Jones and Director of Football Recruiting Deana King discuss North Carolina’s changing footprint and some other areas in which Mack Brown’s program has tweaked recruiting.

*Video edits by Jacob Turner.

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