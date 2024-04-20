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THI Podcast: What Harrison Ingram's Departure Means For UNC

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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CHAPEL HILL – With Harrison Ingram’s announcement he’s entering the NBA Draft and leaving North Carolina, THI’s Jacob Turner and Andrew Jones discuss the decision and what it means for the Tar Heels.

*Video edits by Jacob Turner.


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