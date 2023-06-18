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THI Rountable: Armando Bacot's Place In UNC History

What does our staff like about Armando Bacot, and what will be his place in Carolina history?
What does our staff like about Armando Bacot, and what will be his place in Carolina history? (Kevin Roy/THI)
THI Staff
Tar Heel Illustrated

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Armando Bacot will play a fifth season at North Carolina this coming campaign, as he’s using the COVID year that didn’t count the 2020-21 season against athletes’ eligibility.

Bacot has plenty to achieve from team and personal standpoints, and here we explore some questions about him as we continue through the offseason.

Some questions here are good ones, so we asked our staff, and here are the responses:

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