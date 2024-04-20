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THI TV: Inside UNC's Spring Game

Jacob Turner
Tar Heel Illustrated
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CHAPEL HILL – North Carolina held its annual spring game Saturday at Kenan Stadium, with part of the game in thud, and the rest in full contact.

Here are some highlights of the Tar Heels taking on themselves in the spring game.

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