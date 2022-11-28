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{{ timeAgo('2022-11-28 08:35:23 -0600') }} basketball Edit

UNC Prospects Shine During Hoopsgiving Week

David Sisk • TarHeelIllustrated
Staff Writer

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The Thanksgiving weekend is usually a starting point for the beginning of the high school season for just about every region of the country with the exception of just a few of the northernmost states.

Eight prospects who hold North Carolina offers were in action. Several were involved in holiday tournaments that are staples during the final weekend of November.

Atlanta and Dallas are hotbeds throughout Thanksgiving, but there was plenty of action in Chicago, and in the Tar Heel State as well for recruiting addicts to take in.

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