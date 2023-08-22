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5 True Freshmen To Watch

UNC linebacker Amare Campbell is one of five true freshmen we focus on in this piece about the 2023 Tar Heels.
UNC linebacker Amare Campbell is one of five true freshmen we focus on in this piece about the 2023 Tar Heels. (Jacob Turner/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.
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CHAPEL HILL – Although North Carolina is an older team returning a great deal of experience, and having picked up quite a bit in the transfer portal, there are still opportunities for some true freshmen to impact the Tar Heels’ season this fall.

So, after closely combing over all we have learned during the last month, here are five true freshmen to keep an eye on:

Note: Situations could arise that allow other newcomers to step forward with opportunities, but this right now is how we see it.

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