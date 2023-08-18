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Ask AJ: North Carolina Football Questions And Answers

Some of our members asked THI Publisher Andrew Jones some questions about the football Tar Heels, and here are his answers.
Some of our members asked THI Publisher Andrew Jones some questions about the football Tar Heels, and here are his answers. (THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.
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A few days before fall camp started for North Carolina’s football team, THI asked readers to submit questions regarding the Tar Heels.

We wanted to wait until we learned more about the 2023 club before responding, so now that the Heels are just about finished with fall camp, and two weeks from the opener versus South Carolina, it’s time to answer the many questions we got.

So, here it goes:

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