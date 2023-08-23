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Class of 2025 Dive: Defensive Line

Class of 2025 defensive end Bryce Davis from Grimsley High School in Greensboro, NC.
Class of 2025 defensive end Bryce Davis from Grimsley High School in Greensboro, NC. (Rivals.com)
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).
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With North Carolina's 2024 recruiting class finished, Mack Brown and his staff can focus on the upcoming 2025 class.

The Tar Heels have a 4-star commitment in quarterback

Bryce Baker, who plays at East Forsyth High School in Kernersville, NC.

THI is going to take a closer look at each position group for the 2025 class.

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