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Daily Drop: Tough 3-Game Stretch Begins With Desperate Clemson

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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North Carolina’s home game against Clemson on Tuesday night isn’t a trap game, it’s a test game on how the Tar Heels immediately handle the success of beating Duke in a game they controlled the whole time.

In today’s Daily Drop, Jacob & AJ discuss this, that the Heels are dealing with a desperate Tigers team, as they begin a three-game stretch versus a trio of teams in absolute need of a Quad 1 win. UNC is at Miami this weekend and then at Syracuse three days later.

*Video edits by Jacob Turner.

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