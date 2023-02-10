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Deana's Dandies: QBs, Grimsley, Moving On & More

Grimsley High School receivers Alex Taylor and Terrell Anderson has the Tar Heels in their top lists.
Grimsley High School receivers Alex Taylor and Terrell Anderson has the Tar Heels in their top lists. (Jerome Ibrahim)
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

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With the recruiting dead period going on, the North Carolina coaching staff has taken a break from hosting prospects on campus for unofficial visitors. The Tar Heels currently has three class of 2024 commitments in linebacker Evan Bennett, and offensive linemen Desmond Jackson and Andrew Rosinski.

Here are some recruiting updates for some class of 2024 prospects:

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