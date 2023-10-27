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Hubert Davis St. Augustine's Postgame Presser

THI Staff
Tar Heel Illustrated

CHAPEL HILL - Hubert Davis met with the media after North Carolina routed St. Augustine's 117-53 in an exhibition game in the Dean Smith Center on Friday night.

The No. 19 Tar Heels were led by RJ Davis with 22 points. Armando Bacot finished with a double-double of 13 points and 10 rebounds. Newcomer Harrison Ingram added 16 points.

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