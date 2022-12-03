News More News
{{ timeAgo('2022-12-03 23:41:37 -0600') }} football Edit

Locker Room Report: Clemson Beats UNC

Cedric Gray makes a tackle against Clemson in the 2022 ACC Championship game
Cedric Gray makes a tackle against Clemson in the 2022 ACC Championship game (Kevin Roy)
THI Staff
Tar Heel Illustrated

**************************************************************************************

Remember, for just $8.33 a month, YOU CAN BE A TAR HEELS INSIDER, TOO!!!

***************************************************************************************

CHARLOTTE - North Carolina lost 39-10 to Clemson Saturday night in the 2022 ACC Championship at Bank of America Stadium.

The Tar Heels took an early 7-0 lead, but the Tigers outscored North Carolina 39-3 the rest of the game.

UNC falls to 9-4 overall while the Tigers improve to 11-2.

Here is what Drake Maye, Josh Downs, Will Hardy, and Cedric Gray had to say about the game.


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}