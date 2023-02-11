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Locker Room Report: UNC Beats Clemson

Caleb Love led the Tar Heels with 23 points versus Clemson.
Caleb Love led the Tar Heels with 23 points versus Clemson.
THI Staff
Tar Heel Illustrated

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CHAPEL HILL - North Carolina defeated Clemson 91-71 on Saturday afternoon at the Smith Center.

UNC was led by Caleb Love with 23 points. Armando Bacot scored 19 points and had 11 rebounds. RJ Davis scored 17 points.

The Tar Heel bench contributed 25 points in the win.

UNC improves to 16-9 overall and 8-6 in the ACC. The Tigers fall to 18-7 and 10-4.

Here is what five Tar Heels had to say after the game:

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