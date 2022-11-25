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NC State-UNC Recruit Photo Gallery

Kevin Roy
Tar Heel Illustrated

CHAPEL HILL - North Carolina hosted several recruits for its home finale against the NC State Wolfpack in Kenan Stadium on Saturday afternoon.

Photos by: Kevin Roy

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