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THI Basketball Central: The Citadel

Madison Durr will be the only non-senior in The Citadel's starting lineup when the Bulldogs come to Chapel Hill on Tuesday night.
Madison Durr will be the only non-senior in The Citadel's starting lineup when the Bulldogs come to Chapel Hill on Tuesday night. (The Citadel Sports Information)
John Gwaltney • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@JohnGwaltney
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DATE: Tuesday, December 13, 2022

WHERE: Dean E. Smith Center (21,750); Chapel Hill, N.C.

TIME/TV: 7:00 pm/ESPN2

LIVE AUDIO: GoHeelsTV; Tar Heel Sports Network; SIRIUSXM College Basketball Schedule (SiriusTBD, XM/SXM 381, Internet 971)

THE CITADEL: Official Site | Schedule | Roster | Stats | Twitter

SERIES: Carolina leads 19-0

LAST MEETING: Carolina 97 The Citadel 58 (1991)

THE CITADEL STARTERS
NAME PPG RPG APG

#10 Austin Ash

SR, G, 6-3, 185

15.1

4.8

1.3

#5 David Maynard

SR, G, 6-4, 200

5.5

4.8

2.0

#4 Elijah Morgan

SR, G, 6-1, 180

9.1

2.2

2.4

#11 Madison Durr

FR, G, 6-4, 200

8.4

4.3

3.6

#1 Stephen Clark

SR, F, 6-8, 205

16.3

6.8

2.1
Based on previous game
THE CITADEL - UNC TEAM COMPARISON
THE CITADEL NORTH CAROLINA

Head Coach

Ed Conroy

187-223 overall
54-80 at The Citadel

Hubert Davis

35-14 overall
35-14 at UNC

2022-23 Record

5-4 (0-0 SoCon)

6-4 (1-1 ACC)

Rankings

#262 NET

NR AP

NR Coaches

#286 BPI

#271 KenPom

#46 NET

#39 AP

#29 Coaches

#31 BPI

#25 KenPom

KenPom SOS

#308

#20

Points Per Game

71.1

79.0

Opponents PPG

70.8

74.2

Scoring Margin

+0.3

+4.8

Field Goal Percentage

42.9%

45.4%

3-PT FG Percentage

31.7%

28.8%

Free Throw Percentage

79.0%

75.2%

Rebounds Per Game

37.3

39.0

Rebounding Margin

-1.2

+3.5

Assists Per Game

12.2

11.0

Turnovers Per Game

12.3

11.5

Turnover Margin

-1.3

+0.3

Assist/Turnover Ratio

1.0

1.0

Steals Per Game

4.7

5.6

Blocks Per Game

2.2

4.5
Statistics as of December 10, 2022
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