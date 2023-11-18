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THI TV: 3 Things From UNC's Loss At Clemson

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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CLEMSON, SC – North Carolina made too many mistakes to overcome in falling, 31-20, at Clemson on Saturday at Memorial Stadium.

Here, THI staff writer Jacob Turner and Publisher Andrew Jones discuss some key elements from UNC’s loss.

The Tar Heels dropped to 8-3 overall and 4-3 in the ACC while the Tigers improved to 7-4 and 4-4.

*Video edits by Jacob Turner.

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