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THI TV: Hubert Davis Post-Charleston Southern Press Conference

THI Staff
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CHAPEL HILL – North Carolina Coach Hubert Davis met with the media following his team’s 105-60 victory over Charleston Southern on Friday night at the Smith Center.

Davis discussed his team’s play, RJ Davis’ performance, his bench, and the team’s readiness for ACC play.

Ninth-ranked UNC improved to 9-3 on the season while the Buccaneers dropped to 4-9.


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