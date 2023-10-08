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THI TV: Top Offensive Plays From UNC's Blowout Win Over Syracuse

Jacob Turner
Tar Heel Illustrated
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CHAPEL HILL - North Carolina won its fifth consecutive game to start the season by defeating Syracuse, 40-7, on Saturday at Kenan Stadium.

THI was on had to shoot highlights of the Tar Heels' performance, with the emphasis here on UNC's offense.

*Video edits by Jacob Turner.

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