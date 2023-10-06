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UNC Basketball Media Day Player Interviews (All 11 Scholarship Heels)

Here are North Carolina Basketball media day interviews with all 11 scholarship Tar Heels.
Here are North Carolina Basketball media day interviews with all 11 scholarship Tar Heels. (THI)
Andrew Jones & Trey Scott
Tar Heel Illustrated
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CHAPEL HILL – North Carolina held its annual basketball media day Friday at the Smith Center, and THI was on hand to speak with all 11 scholarship Tar Heels.

Below are video interviews with each UNC player:

Armando Bacot

RJ Davis

Cormac Ryan

Harrison Ingram

Jalen Washington

Jae'Lyn Withers

Seth Trimble

Paxson Wojcik

James Okonkwo

Elliot Cadeau

Zayden High

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