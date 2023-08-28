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UNC Releases Depth Chart for South Carolina Game

UNC opens its season Saturday versus South Carolina, and Monday morning released its depth chart.
UNC opens its season Saturday versus South Carolina, and Monday morning released its depth chart. (THI)
THI Staff
Tar Heel Illustrated
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North Carolina opens the 2023 football season Saturday night versus South Carolina at Bank of America Stadium in Charlotte.

Monday morning, UNC released its first depth chart of the season.

The Tar Heels and Gamecocks kickoff at 7:30 and the game will air on ABC. Below is the depth chart:

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