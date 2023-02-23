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3-Star 2024 OL Masterson Discusses UNC, Recruitment

David Berry
National Recruiting Analyst

Class of 2024 offensive lineman Luke Masterson has been targeted by North Carolina as one of its recruiting priorities, and here the 3-star prospect who attends Franklin Road Academy in Nashville, TN, discusses his recruitment and the schools he’s focusing on.

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