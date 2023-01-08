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5 Takeaways From The Season: Defense

THI dives into UNC's defense from this season, highlighting 5 Takeaways from its performance.
THI dives into UNC's defense from this season, highlighting 5 Takeaways from its performance. (Kevin Roy/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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North Carolina’s football season is in the books, as the Tar Heels finished with a 9-5 record having won the ACC Coastal Division and falling to Oregon in the Holiday Bowl.

UNC opened the season 9-1 but dropped its last four contests.

Here are 5 Takeaways from the Tar Heels’ defense from this season:

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