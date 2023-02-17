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{{ timeAgo('2023-02-17 11:13:41 -0600') }} football Edit

A Closer Look At UNC And The Rivals250 For 2024

Four-star defensive tackle Hevin Brown-Shuler on his game day visit to Chapel Hill.
Four-star defensive tackle Hevin Brown-Shuler on his game day visit to Chapel Hill. (Kevin Roy)
Deana King
Tar Heel Illustrated

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With the new Rivals250 for the football recruiting class of 2024 being released, THI will take a closer look at offered prospects that North Carolina has the best chance of landing. Three of those prospects are from North Carolina, while four others are located in talent-rich Georgia which is firmly located in Mack Brown's recruiting footprint.

The Tar Heels currently have three prospects committed for the class of 2024, though none are among the Rivals250.

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