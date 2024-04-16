PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
A Pair of Future Tar Heels End Their Careers as Five Stars
David Sisk
•
TarHeelIllustrated
Staff Writer
Rivals' final 2024 list of five-star players was released Monday. After three years of evaluations and updates, two future Tar Heels joined the ranks of everyone from Marvin Williams Jr. to Elliot ...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMjYiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25vcnRoY2Fyb2xpbmEucml2
YWxzLmNvbS9uZXdzL2EtcGFpci1vZi1mdXR1cmUtdGFyLWhlZWxzLWVuZC10
aGVpci1jYXJlZXJzLWFzLWZpdmUtc3RhcnMiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9u
KCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3Jp
cHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2Ny
aXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUg
ZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUg
dGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcu
Y29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJl
Zm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAg
PGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/
YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGbm9ydGhjYXJvbGlu
YS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRmEtcGFpci1vZi1mdXR1cmUtdGFyLWhl
ZWxzLWVuZC10aGVpci1jYXJlZXJzLWFzLWZpdmUtc3RhcnMmYzU9MjAyMjcz
MzEyNiZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+Cjwh
LS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=