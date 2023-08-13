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Class of 2025 Dive: Tight Ends

Emaree Winston
Emaree Winston (Nick Lucero/Rivals.com)
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).
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With North Carolina's 2024 recruiting class almost finished, Mack Brown and his staff can focus on the upcoming 2025 class.

The Tar Heels have a 4-star commitment in quarterback Bryce Baker, who plays at East Forsyth High School in Kernersville, NC.

THI is going to take a closer look at each position group for the 2025 class.

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