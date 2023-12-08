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Daily Drop: 3 Concerns So Far About The Tar Heels

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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Yesterday, we outlined North Carolina’s 3 Stars through its first nine basketball games. In today’s Daily Drop, we discuss 3 Concerns as they Tar Heels are in a prolonged period in between games.

UNC is 7-2 overall and 1-0 in the ACC. It doesn’t play again until December 16 versus Kentucky in Atlanta.

*Video edits by Kevin Roy.

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