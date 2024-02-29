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Daily Drop: 3 Reasons UNC Fans Should be Optimistic as March Arrives

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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In Wednesday’s Daily Drop, we discussed three reasons North Carolina Basketball fans should be concerned about the Tar Heels as March arrives. Today, we discuss three reasons UNC fans should be optimistic as the sport’s most important month is here.

*Video edits by Jacob Turner.

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