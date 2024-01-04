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Daily Drop: Bacot's Season Isn't All About Numbers

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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Armando Bacot owns a few impressive records at North Carolina, and he has a chance to claim some more, climb the lists to near the top of others, and also set some ACC ones.

But his fifth season with the Tar Heels is more about his play on the floor, and he’s having a better season than many people believe, as we discuss in today’s Daily Drop.

*Video edits by Jacob Turner.

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