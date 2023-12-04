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Daily Drop: Duke's Mayo Bowl At First Glance

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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North Carolina is heading back to the Duke’s Mayo Bowl in Charlotte, and the Tar Heels will face West Virginia on December 27.

Both teams are 8-4 overall, with UNC 4-4 in the ACC and the Mountaineers 6-3 in the Big 12.

In today’s Daily Drop, we take a quick glance at the Tar Heels being in this game, back in Charlotte, WVU and more.

*Video edits by Kevin Roy.


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