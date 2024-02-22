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Daily Drop: How Can UNC's Defense Improve?

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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North Carolina’s defensive performance has dropped since its ten-game win streak, as we have noted in various content items.

And in today’s Daily Drop, we discuss the differences in the stats from those 10 games to the last six, and what the Tar Heels must do to reverse the trend.

*Video edits by Jacob Turner.

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