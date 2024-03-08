Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Daily Drop: Most Memorable Moments From UNC at Duke in Cameron

THI Staff
Tar Heel Illustrated
Related
Related
{{ link.display_text }} |

It’s North Carolina and Duke on Saturday, this time the game is in Cameron Indoor Stadium.

And in today’s Daily Drop, THI’s Jacob Turner and Andrew Jones discuss AJ’s most memorable and interesting moments covering games when the Tar Heels are inside the Blue Devils venerable home.

Great games, plays, funny incidents and more. UNC fans won’t want to miss this.

*Video edits by Jacob Turner.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement