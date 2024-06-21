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Daily Drop: Realistic Expectations For UNC Football In 2024...

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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Last week, Jacob Turner’s solo Daily Drop focused on expectations for next basketball season, and today he does the same with respect to the football Tar Heels for this coming fall.

*Video edits by Jacob Turner.


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