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Deana's Dandies: Camp, Offers, & Visitors

Luke Nickel
Luke Nickel
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

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North Carolina opened up its prospect camp season on Sunday and on Wednesday with huge turnouts. Both camps were filled at capacity with over 300 players in each session.

The camp season gives the Tar Heel coaching staff an in-person evaluation of prospects. There were some class of 2024 players but several 2025 and 2026 players.


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