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Deana's Dandies: Latest News On The UNC Recruiting Trail

Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

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In the last Deana's Dandies, we covered the importance of the upcoming recruiting season in the month of June. Several of North Carolina's top targets and committed prospects have scheduled their official visits to Chapel Hill.

Since that time, a few more have decided to make their visits to UNC. North Carolina has 13 players currently committed in the class of 2024 and are ranked No. 14 in the latest recruiting rankings:

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