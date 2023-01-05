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Final 2022 UNC Offensive Snap Counts

Quarterback Drake Maye took 1,048 snaps as the signal-caller of the Tar Heel offense for the 2022 season..
Quarterback Drake Maye took 1,048 snaps as the signal-caller of the Tar Heel offense for the 2022 season.. (USA Today)
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

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Here are the final snap counts for offensive North Carolina players for the 2022 football season.

The Tar Heels finished 9-5 and was the ACC Coastal Division champions.


Numbers Courtesy of PRO FOOTBALL FOCUS (PFF.COM)


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