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Hubert Davis Pays Visit To Local 5-Star Prospect

Jarin Stevenson
Jarin Stevenson (https://northcarolina.rivals.com)
David Sisk • TarHeelIllustrated
Staff Writer

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Remember, for just $8.33 a month, YOU CAN BE A TAR HEELS INSIDER, TOO!!!

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It is always worth keeping an eye on Jarin Stevenson if you are a North Carolina Tar Heels fan.

The combination of living just a few miles from the Chapel Hill campus, along with the fact that his mother played on the Women's Basketball team at UNC, have made him a prime recruiting candidate for Tar Heel Nation.

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