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In-State OT Blue Commits to UNC

Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).
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Class of 2025 offensive tackle Trey Blue has committed to North Carolina on Sunday evening. The 6-foot-6, 320-pounder from Cary (NC) High School attended the Tar Heels' victory over Minnesota on Saturday in Kenan Stadium.

Blue also had offers from Bethune-Cookman, Charlotte, Cincinatti, and NC Central.


Blue is the third commitment for the Tar Heels in the class of 2025 joining quarterback Bryce Baker and athlete Kamden Laudenslager.

"UNC's academic reputation is a huge factor for me," Blue told THI. "Getting a degree from Chapel Hill opens up a lot of opportunities. I really value the academic aspect and want the best education possible.:


Deana's Take:

"Blue has made a tremendous effort to get better each year and has made himself to a college prospect. It's good to get a local product out of the Cary area. He has good size and has great work habits."

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