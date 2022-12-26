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Inside The Defense Through 13 Games

With UNC preparing for the Holiday Bowl, we take a deep dive into the Tar Heels' defensive numbers thus far.
With UNC preparing for the Holiday Bowl, we take a deep dive into the Tar Heels' defensive numbers thus far. (Kevin Roy/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
Publisher
@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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With North Carolina still two weeks away from facing Oregon in the Holiday Bowl, we are breaking down the Tar Heels’ performances through the first 13 games of the season.

Carolina is 9-4 after starting out 9-1, and have a chance at the school’s tenth 10-win season if the Tar Heels can defeat the Ducks on December 28 in San Diego.

The Ducks are 9-3 and ranked No. 15 in the nation. UNC is unranked.

Here is a breakdown of UNC’s rushing defense:

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