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James Brown Saw More Than A Basketball School During UNC Visit

James Brown during his official visit to North Carolina
James Brown during his official visit to North Carolina (https://twitter.com)
David Sisk • TarHeelIllustrated
Staff Writer

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North Carolina had another important visitor on campus this past weekend. James Brown made his way to Chapel Hill from Chicago for his third of five officials.

Brown has already been to Missouri and Michigan State. He has two more upcoming trips to Duke and Illinois.

Brown is ranked No. 29 in the 2024 class, and is the only center in the group that North Carolina has offered.

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