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{{ timeAgo('2023-02-21 13:16:23 -0600') }} basketball Edit

Mailbag Part II: Answering Tough Questions About UNC Basketball

David Sisk • TarHeelIllustrated
Staff Writer

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Last week we asked our readers to submit their questions for a basketball mailbag. The response was strong enough for the need of two separate articles.

In today's mailbag we address inquiries on everything from the current team, next year's roster, the transfer portal, recruiting, and the game planning by Hubert Davis. Once again, we took on every question no matter how tough and direct it was, and there were some good ones. Nothing was off the table.

Thanks again to our subscribers for their eager participation.

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