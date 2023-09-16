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Minnesota-UNC Recruits Photo Gallery

Kevin Roy & Brandon Peay
Tar Heel Illustrated

CHAPEL HILL - North Carolina hosted several prospects for their home game with the Minnesota Gophers. The Tar Heels (2-0) also had several of their 2024 commits on campus for the non-conference game.

Photos: Kevin Roy & Brandon Peay

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