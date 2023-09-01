News More News
premium-icon
ago football Edit

Staff Pix: UNC Vs. South Carolina

UNC kicks off the 2023 football season Saturday versus South Carolina, so what does our staff think will happen?
UNC kicks off the 2023 football season Saturday versus South Carolina, so what does our staff think will happen? (Kevin Roy/THI)
THI Staff
Tar Heel Illustrated
Related
Related
{{ link.display_text }} |

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Discuss this and UNC Football with other Tar Heels fans

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

North Carolina opens its football season Saturday night versus South Carolina in Charlotte in front of a national TV (ABC) audience and showcased as the biggest game of the say in college football.

The No. 21 Tar Heels are 1-8 this century in season openers versus non-ACC Power 5 opponents, with the lone win in 2019 over the Gamecocks at Bank of American Stadium in Charlotte in Mack Brown’s first game back as UNC’s head coach.

UNC was 9-5 last season and won the final Coastal Division title. South Carolina finished 8-5 and ranked No. 23 in the nation.

The game kicks just after 7:30 PM.

Here are our picks:

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}