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Tar Heels Up to No. 20 in Latest CFP Top 25 Rankings

UNC moved up to No. 20 in the latest College Football Playoiff rankings that were released Tuesday night.
UNC moved up to No. 20 in the latest College Football Playoiff rankings that were released Tuesday night. (Kevin Roy/THI)
THI Staff
Tar Heel Illustrated
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North Carolina moved up to No. 20 in the latest College Football Playoff Top 25 rankings released Tuesday evening.

The Tar Heels are 8-2 overall and 4-2 in the ACC, and are coming off a 47-45 double-overtime victory over rival Duke last Saturday night. UNC has two games remaining in the regular season, as Clemson this Saturday and at NC State the following weekend.

Below are the rankings:

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