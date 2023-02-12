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THI Basketball Central: Miami

Carolina hosts Isaiah Wong and the Hurricanes in a key ACC showdown as both teams enter the stretch run.
Carolina hosts Isaiah Wong and the Hurricanes in a key ACC showdown as both teams enter the stretch run. (USATSI)
John Gwaltney • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@JohnGwaltney
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DATE: Monday, February 13, 2023

WHERE: Dean E. Smith Center (21,750); Chapel Hill, North Carolina

TIME/TV: 7:00 pm/ESPN

LIVE AUDIO: GoHeelsTV; Tar Heel Sports Network; SIRIUSXM College Basketball Schedule (Sirius 84, XM/SXM 380, Internet 970)

MIAMI: Official Site | Schedule | Roster | Stats | Twitter

SERIES: Carolina leads 26-9

LAST MEETING: Miami 85 Carolina 57 (2022)

ACC STANDINGS: Click Here

MIAMI STARTERS
NAME PPG RPG APG

#11 Jordan Miller
SR, G, 6-7, 195

14.7

5.6

2.5

#2 Isaiah Wong
JR, G, 6-4, 184

16.2

4.4

3.5

#24 Nijel Pack
SO, G, 6-0, 184

12.6

2.7

2.6

#55 Wooga Poplar
SO, G, 6-5, 192

7.8

3.1

1.3

#15 Norchad Omier

SO, F, 6-7, 248

14.1

10.0

1.2
Based on previous game
UM - UNC TEAM COMPARISON
MIAMI NORTH CAROLINA

Head Coach

Jim Larrañaga

716-480 overall
246-146 at UM

Hubert Davis

45-18 overall
45-18 at UNC

2022-23 Record

20-5 (11-4 ACC)

16-9 (8-6 ACC)

Rankings

#30 NET

#19 AP

#20 Coaches

#34 BPI

#33 KenPom

#43 NET

NR AP

NR Coaches

#36 BPI

#31 KenPom

KenPom SOS

#77

#28

Points Per Game

78.4

74.9

Opponents PPG

69.8

69.6

Scoring Margin

+8.6

+5.3

Field Goal Percentage

48.1%

43.1%

3-PT FG Percentage

36.1%

30.9%

Free Throw Percentage

76.8%

74.9%

Rebounds Per Game

34.9

38.0

Rebounding Margin

+2.2

+5.4

Assists Per Game

15.1

11.8

Turnovers Per Game

11.5

10.0

Turnover Margin

0.0

+0.5

Assist/Turnover Ratio

1.3

1.2

Steals Per Game

7.7

5.4

Blocks Per Game

3.6

3.4
Statistics as of February 11, 2023
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