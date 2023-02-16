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THI Basketball Central: NC State

Terquavion Smith and the Wolfpack will be licking their chops when Carolina travels to Raleigh on Sunday afternoon.
Terquavion Smith and the Wolfpack will be licking their chops when Carolina travels to Raleigh on Sunday afternoon. (Jacey Zembal/The Wolfpack Central)
John Gwaltney • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@JohnGwaltney
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DATE: Sunday, February 19, 2023

WHERE: PNC Arena (19,700); Raleigh, North Carolina

TIME/TV: 1:00 pm/ESPN

LIVE AUDIO: GoHeelsTV; Tar Heel Sports Network; SIRIUSXM College Basketball Schedule (Sirius TBD, XM/SXM 390, Internet 980)

NC STATE: Official Site | Schedule | Roster | Stats | Twitter

SERIES: Carolina leads 164-79

LAST MEETING: Carolina 80 State 69 (2023 - Box Score)

ACC STANDINGS: Click Here

NC STATE STARTERS
NAME PPG RPG APG

#1Jarkel Joiner
SR, G, 6-1, 180

16.1

4.8

3.7

#14 Casey Morsell
SR, G, 6-3, 200

12.8

4.5

1.0

#0 Terquavion Smith
SO, G, 6-4, 165

18.3

3.4

4.6

#30 D.J. Burns Jr
SR, F, 6-9, 275

12.3

5.1

1.6

#23 Greg Gantt

JR, F, 6-8, 215

1.8

4.9

0.3
Based on previous game
NCSU - UNC TEAM COMPARISON
MIAMI NORTH CAROLINA

Head Coach

Kevin Keatts

182-03 overall
110-75 at NCSU

Hubert Davis

45-19 overall
45-19 at UNC

2022-23 Record

20-7 (10-6 ACC)

16-10 (8-7 ACC)

Rankings

#38 NET

#23 AP

#22 Coaches

#41 BPI

#43 KenPom

#45 NET

NR AP

NR Coaches

#36 BPI

#36 KenPom

KenPom SOS

#94

#30

Points Per Game

78.7

74.7

Opponents PPG

69.2

70.3

Scoring Margin

+9.4

+4.4

Field Goal Percentage

45.0%

43.2%

3-PT FG Percentage

35.2%

29.5%

Free Throw Percentage

71.9%

74.2%

Rebounds Per Game

37.7

37.6

Rebounding Margin

+3.1

+4.5

Assists Per Game

13.7

11.4

Turnovers Per Game

10.0

9.9

Turnover Margin

+3.7

+0.8

Assist/Turnover Ratio

1.4

1.1

Steals Per Game

8.3

5.5

Blocks Per Game

4.9

3.5
Statistics as of February 14, 2023
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