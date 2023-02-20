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THI Basketball Central: Notre Dame

Carolina travels to Notre Dame on Wednesday trying to avoid another three-game losing streak.
Carolina travels to Notre Dame on Wednesday trying to avoid another three-game losing streak. (Robert Franklin/AP)
John Gwaltney • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@JohnGwaltney
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DATE: Wednesday, February 22, 2023

WHERE: Purcell Pavilion (9,149), Notre Dame, Indiana

TIME/TV: 9:00 pm/ESPN

LIVE AUDIO: GoHeelsTV; Tar Heel Sports Network; SIRIUSXM College Basketball Schedule (Sirius 158, XM/SXM 388, Internet 978)

NOTRE DAME: Official Site | Schedule | Roster | Stats | Twitter

SERIES: Carolina leads 28-9

LAST MEETING: Carolina 81 Notre Dame 64 (2023 - Box Score)

ACC STANDINGS: Click Here

NOTRE DAME STARTERS
NAME PPG RPG APG

#5 Cormac Ryan
SR, G, 6-5, 195

11.5

4.0

2.5

#10 Marcus Hammond
SR, G, 6-4, 180

8.9

2.7

1.6

#1 J.J. Starling
FR, G, 6-4, 200

11.2

2.9

1.2

#14 Nate Laszewski
SR, F, 6-10, 230

14.7

7.1

1.4

#2 Ven-Allen Lubin

FR, F, 6-8, 226

6.2

4.3

0.4
Based on previous game
TEAM COMPARISON
NOTRE DAME NORTH CAROLINA

Head Coach

Mike Brey

581-328 overall
482-276 at ND

Hubert Davis

45-20 overall
45-20 at UNC

2022-23 Record

10-17 (2-14 ACC)

16-11 (8-8 ACC)

Rankings

#194 NET

NR AP

NR Coaches

#155 BPI

#170 KenPom

#48 NET

NR AP

NR Coaches

#36 BPI

#44 KenPom

KenPom SOS

#109

#29

Points Per Game

70.1

77.9

Opponents PPG

72.0

72.6

Scoring Margin

-1.8

+5.3

Field Goal Percentage

44.9%

43.9%

3-PT FG Percentage

36.3%

30.6%

Free Throw Percentage

76.2%

73.6%

Rebounds Per Game

30.9

39.6

Rebounding Margin

-3.8

+4.9

Assists Per Game

12.0

12.0

Turnovers Per Game

8.7

10.9

Turnover Margin

+0.1

+0.1

Assist/Turnover Ratio

1.4

1.1

Steals Per Game

4.6

5.6

Blocks Per Game

2.7

3.7
Statistics as of February 20. 2023
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